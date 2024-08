Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio produrrà vino insieme a Joe Bastianich

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non si ferma un attimo, proprietario e ideatore de All’Anticaio. Dopo aver portato la schiacciata fiorentina in molte città italiane (con incursioni anche all'estero), il padron del format toscano espande il suo business:in Maremmaal noto imprenditore statunitense, ex giudice di Masterchef Italia, Joe, già impegnato nel settore delin Siciliaal produttore di olio Salvatore Cutrera (qui l'anticipazione del Gambero Rosso). Il nuovo progetto dell'AnticoDalla piccola bottega fiorentina,ha portato la sua schiacciata in giro per mezzo mondo, con diverse aperture tra Roma, Milano e New York, passando per Los Angeles e, di recente, a Dubai. Il nuovo progetto lo porta a tornare in Italia e, questa volta, a dedicarsi alla produzione del