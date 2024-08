Sumerian Six arriva a settembre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lo sviluppatore Artificer e il suo assistente di laboratorio Devolver Digital hanno annunciato che la strana avventura tattica di guerraSix arriverà su PC il 2. Per festeggiare la data d’uscita ufficiale è uscito oggi un nuovo approfondimento di 6 minuti che mette in luce alcuni dei personaggi, delle meccaniche e delle strategie chiave che troverai nella tua missione per distruggere la macchina occulta del nemico. Gli appassionati di tattiche possono avere un ulteriore assaggio di ciò che è in serbo andando direttamente su Steam e scaricare la demo, che contiene i due capitoli iniziali ed è stata recentemente aggiornata con una serie di modifiche e correzioni basate sul back dei giocatori.