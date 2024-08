Successo straordinario per la 29^ edizione de ‘Alla Tavola della Principessa Costanza’ | Oltre 50mila visitatori a Teggiano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Allacostanza”, in pullman da tutta Italia fino aper la 29^da record Sono arrivati acon diversi pullman appositamente organizzati dalla Sicilia, pur di partecipare al Corteo Storico e sedersi “AllaCostanza”. È una delle curiosità che rendono bene l’idea di come la festa medievale organizzata dalla Pro Locosia ormai accreditata ovunque come uno degli eventi dell’anno nel panorama culturale e turistico salernitano e dell’intera Campania. La 29^kermesse si è conclusa ieri con una partecipazione straordinaria di pubblico, proveniente da ogni angolo d’Italia.