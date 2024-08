Rocca Costanza a Pesaro il sindaco apre le porte e la cella di Vasco Rossi dopo 5 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Correva l’anno 2019. L’ultima estate con qualche turista nel cortile centrale di. Che ieri mattina ha riaperto, per le visite, con ilAndrea Biancani che aveva al fianco l’assessore Daniele Vimini, nei pdi Cicerone. Dietro di loro una ventina di turisti che si erano prenotati per il Tour Capitale, e un ‘pullman’ di giornalisti. Ad attendere tutti, alcuni addetti di una società riminese che ha vinto l’appalto per la gestione dei musei della città. Una giornata dedicata anche alle curiosità perché alcuni punti che sono stati aperti alle visite sono stati illustrati da un agente che lavorava allaquando era ancora un carcere. Due le chicche emerse: la prima che Biancani ha individuato è lache ha ‘ospitato’“che quando lo hanno liberato ad attenderlo fuori c’era una Ferrari gialla..”.