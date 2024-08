Regole bavaglio L’opposizione vara due mozioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il regolamento è da modificare, a tutti i costi. Dopo la bocciatura, da parte della maggioranza di centrodestra, della petizione sottoscritta da 644 firmatari che chiedeva di fare un passo indietro sul nuovo regolamento di consiglio comunale, cambiando gli articoli più contestati, e dopo quasi 3 mesi di Aventino, con la decisione di disertare le sedute di consiglio e delle commissioni in municipio, le opposizioni lissonesi non demordono e avviano un ulteriore passo nella battaglia contro le nuovedell’assemblea, bollate come "un" lesivo degli spazi di discussione e di democrazia, per il taglio dei tempi di parola a disposizione degli eletti. La nuova iniziativa messa in campo da tutte le minoranze assieme è la presentazione di 2con cui si chiede ufficialmente di apportare alcune specifiche variazioni all’attuale regolamento del parlamentino locale.