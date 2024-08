Prato i genitori del 19enne trovato morto in strada | Non si è ucciso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 - "Escludiamo che nostro figlio si sia volontariamente gettato dal terzo piano di quel palazzo. Lavorava, era tranquillo non aveva nemici, né problemi. Stava bene, andava a lavorare. Non si è buttato da sé, non c'è nessun motivo per cui possa aver deciso di uccidersi". Così idi Hu Lipeng, ilin unadidomenica sera tardi, all'avvocato Tiziano Veltri, cui hanno affidato l'incarico di seguire la vicenda. "Ci hanno svegliato nella notte per dirci che nostro figlio era- hanno riferito al legale in un incontro - Noi sapevamo che era andato a trovare questo amico e non avevamo nessun motivo di essere preoccupati, siamo distrutti". La Procura diha aperto un fascicolo per omicidio volontario nei confronti di ignoti, che supera la prima ipotesi circolata lunedì mattina di un suicidio.