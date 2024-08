Ponte Morandi La Russa | ferite del disastro sono ancora aperte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 ago. (askanews) – “Nel sesto anniversario del crollo delrinnovo con profondo rispetto e partecipazione, il cordoglio, mio personale e del Senato della Repubblica, per le 43 vittime e le loro famiglie”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La. “Ledi quel, così come saranno per sempre scolpite nella nostra memoria – ha aggiunto – le immagini di una città, Genova, spezzata in due e quel senso di incredulità e rabbia che tutti abbiamo provato in quei drammatici momenti”. A giudizio di La“questo giorno in cui rinnoviamo il dolore per i caduti, rappresenta anche una importante occasione per riflettere sull’eccezionale esempio di resilienza e impegno che ha portato alla rapida ricostruzione del nuovoSan Giorgio. Un significativo segnale di riscatto per l’intera comunità nazionale.