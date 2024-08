Orsi Toth Bianchi-Vieira Chamereau oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tutto pronto per per, partita valevole per il girone D deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Rekae Giadatornano sulla sabbia a poche ore dalla bella vittoria all’esordio nel derby italiano contro Gottardi/Menegatti per conquistare un’altra vittoria ed assicurarsi il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la coppia francese composta Clémenceed Aline, che nel primo match ha avuto la meglio al tie-break contro le finlandesi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di mercoledì 14 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.