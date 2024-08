Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Dopo la rivoluzione dell’anno scorso, sarà un mercato più mirato". Furlani dixit. E, salvo sorprese, tanto è stato. L’erede di Giroud (49 reti nel triennio rossonero) è arrivato, dopo la telenovela Zirkzee. Profilo diverso, costi inferiori, maggior esperienza. Alvaro Morata, peraltro, si presenta con un curriculum da 21 gol stagionali in maglia Atletico e con l’Europeo conquistato da capitano della Spagna. Dovrà segnare e far segnare: Leao, in primis. Nel 4-2-3-1 di Fonseca, poi, occhio all’opzione Pulisic sulla tre quarti, accentramento che libererebbe spazio a Chukwueze. L’obiettivo primario del nuovo tecnico portoghese però, dopo l’era Pioli, sarà difendere meglio: cerchio rosso sui 49 gol incassati solo in campionato (+27 rispetto all’Inter, +18 rispetto alla Juve, peggio anche di Fiorentina, Napoli, Torino, Genoa tra le altre).