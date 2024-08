Mamma e figlia trovate morte in casa | l’allarme dei vicini poi la terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una tragicaha scosso la comunità di Messina: due donne, madre e, rispettivamente di 89 e 62 anni, sono statenel loro appartamento nel complesso residenziale “Garden House” dell’Annunziata.è stato dato dai, preoccupati dalla prolungata assenza delle due donne e da un forte odore proveniente dall’abitazione. I, non vedendo le due donne da cinque giorni e percependo un odore sgradevole, hanno deciso di suonare al campanello, ma non ottenendo risposta, hanno allertato le forze dell’ordine. La polizia, accompagnata dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118, è intervenuta immediatamente. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra e hanno fatto la tragica: i corpi delle due donne giacevano uno accanto all’altro sul letto, già in avanzato stato di decomposizione.