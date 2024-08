Lo stadio del Liverpool è il campo più temuto della Premier League afferma Slot

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 2024-08-14 14:52:16 Ecco quanto riportato poco fa: Il manager del, Arne, ha dichiarato che l’Anfield, lodel club risalente a 140 anni fa, è loche le squadre avversarie amano meno visitare in Inghilterra. Il nuovo arrivatoè arrivato ala giugno dal Feyenoord, il cuiDe Kuip è noto per essere uno dei più belli dei Paesi Bassi. “Ho lasciato un club in cui i tifosi erano davvero speciali”, ha detto l’olandese al sito web del. “Se chiedessi a chiunque in Olanda in qualeodia di più giocare, penso che tutti, se sei dell’altra squadra, risponderebbero De Kuip. “E penso che in Inghilterra sia lo stesso ad Anfield. Alle altre squadre non piace giocare ad Anfield per via dei tifosi e per via dello stile di gioco del