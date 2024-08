La pugile Imane Khelif denuncia Elon Musk e JK Rowling per cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Los Angeles, 14 agosto 2024 – JKsono stati citati in giudizio perdalla pugilile algerinadopo la vittoria olimpica. Lo riporta, in esclusiva, “Variety”. Sia la scrittrice di “Harry Potter” sia l’imprenditore sono oggetto di unapenale presentata alle autorità francesi per presunti "atti di molestie informatiche aggravate" contro la. Nabil Boudi, l'avvocato dicon sede a Parigi, ha confermato a "Variety” che entrambi i personaggi pubblici sono menzionati nella, presentata venerdì al centro anti-odio online della procura di Parigi. La causa è stata intentata contro X, il che, secondo la legge francese, significa che è stata intentata contro ignoti.