In auto documenti rubati e arnesi da scasso Nei guai donna di 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Carte d’identità rubate, attrezzi dae grimaldelli in. Unadi 36, originaria di Verbania e residente a Cantù, è stata denunciata a piede libero dagli agenti della Questura di Como per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. È stata fermata lunedì notte, durante un posto di controllo della Squadra Volante in piazza Camerlata, alla guida di una Volkswagen Caddy, che era stata segnalata come il mezzo di fuga utilizzato dagliri di un furto avvenuto nei giorni scorsi in un negozio. Visibilmente agitata, ha subito detto di non avere con sé un documento di identificazione.