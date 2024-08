I disperati del Flixbus | zero ombra e panchine nessun servizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’area dedicata ai bus a lunga percorrenza agli Archi, benvenuti nel terminal fantasma dove non ci sono servizi,e luoghi per proteggersi dal caldo in attesa dei mezzi. In effetti quello di via Marconi, di fronte alla scuola Leonardo Da Vinci, dovrebbe essere un vero e proprio terminal visto che lì è fissato il parcheggio per i mezzi di alcune compagnie di trasporto nazionali e internazionali che transitano da nord a sud dello stivale trasportando ogni giorno migliaia di passeggeri. Del terminal però quella specie di quadrato infestato da piante infestanti e(se non quella prodotta dal by-pass del porto non ha davvero nulla. Ogni giorno centinaia di passeggeri in attesa di salire sui mezzi di, Itabus e così via non hanno alcun supporto.