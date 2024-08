Grottammare accende il Ferragosto Ci sono iniziative per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mostre, musica, eventi sportivi e tante occasioni di intrattenimento per la settimana più attesa dell’estate, nel periodo di. Iniziamo dal paese alto didove, al museo del torrione prosegue ’Caro Pericle-prove di dialogo contemporaneo con Pericle Fazzini’, a cura di Nazzareno Cicchi e Maicol & Mirco (fino al 1 settembre, apertura 20-23, lunedì escluso). Viesposte anche le opere originali di ’Saluti da2024’, il progetto di cartoline turistiche illustrate da noti disegnatori italiani, giunto alla nona edizione. Eventi musicali e non solo domineranno questa settimana la marina: oggi in piazza Fazzini, in occasione del decennale dell’Avissi terrà un tributo a Lucio Battisti con il concerto ’Il canto libero’ (21.30).