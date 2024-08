Frozen 3 | Disney conferma la data di uscita del sequel

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Durante la presentazione dellaal D23 Expo sono state presentate diverse novità sui prossimi progetti, tra cui il film d’animazione3, innel 20273, l’attesodel franchise animato campione di incassi, ha ora ufficialmente unadiha infatti svelato che l’appuntamento per assistere alla nuova avventura di Anna, Elsa, Olaf e i suoi amici arriverà nei cinema il 24 novembre 2027. Il progetto potrà quindi sfruttare il Giorno del Ringraziamento per attirare il maggior numero di spettatori nelle sale. Il franchise animato, che si dice sia ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen del 1844, comprende nel cast vocale principale Kristen Bell nel ruolo di Anna, Idina Menzel come Elsa, Jonathan Groff come Kristoff e Josh Gad come il pupazzo di neve Olaf.