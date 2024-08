Emergenza caldo | geriatra più cure domicilio o pronto soccorso sempre più in affanno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Necessità di rafforzare ledomiciliari. L’impatto delsulla salute degli anziani secondo i geriatri e il consiglio per l’estate In un contesto climaticopiù imprevedibile, con ondate di calore che si susseguono con intensità e frequenza crescenti, emerge la necessità impellente di rafforzare ledomiciliari per gli anziani. IlRoberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, parlando a Adnkronos Salute ha messo in luce una realtà preoccupante: isono destinati a esserepiù sovraccarichi se non si interviene con misure concrete a sostegno delledomiciliari. La fragilità degli anziani li rende particolarmente vulnerabili agli estremi climatici, sia il freddo che il, e senza un’adeguata assistenza domiciliare, l’unica risorsa rimane il ricorso ai, allerta per gli anziani – notizie.