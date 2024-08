Ecco le dieci piazze italiane della protesta globale anti-Maduro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Da Milano a Palermo, sono una decina leche sabato si uniranno alla manifestazione diconvocata dalla più grande alleanza di opposizione venezuelana, la Piattaforma unitaria democratica (Pud), in oltre 230 centri del mondo, da Oslo a Perth passando per Roma, per rivendicare la "veritàvittoria" alle elezioni presidenziali del 28 luglio. Il profilo X di Mundo con Vzla, che fa capo ai leader di opposizione Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia, ha pubblicato un link in cui sono presentati tutti gli incontri, con luogo e orario. In Italia i cortei sono previsti, tra l'altro, a Firenze (piazza Santa Maria Novell, ore 19,00); Genova (piazza De Ferrari, ore 18,30); Milano (piazza Castello, ore 18,00) ; Napoli (piazza del Plebiscito, ore 19,00), Palermo (piazza Pretoria, ore 19,00) e Roma (Tempiopace, ore 18,00).