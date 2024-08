Continuano gli incendi in Grecia Gli aiuti dell' Italia | vigili del fuoco e due Canadair

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 agosto 2024)senza sosta i lavori di soccorso nella regione'Attica, in, dove l'enormeo scoppiato domenica 11 agosto continua a minacciare tutta la parte nordorientale del paese. Complici le raffiche di vento fino a 70 chilometri orari, circa 100mila ettari sono stati mandati in fumo dalle fiamme sviluppatesi originariamente nei pressi di Varnavas. L'imponente rogo ha costretto all'evacuazione di decine di città e villaggia periferia ateniese. Ben 70mila residenti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni nel comune di Patima Halandriou, dove il 13 agosto le autorità hanno trovato la prima vittima di questo disastro: si tratta di una donna moldava, probabilmente sessantenne, il cui corpo giaceva inerme in unae fabbriche mandate in fiamme dal rogo.