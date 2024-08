Come posizionare i portafogli obbligazionari per la seconda metà dell’anno?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per tutto l’anno, gli indicatori macroeconomici hanno influenzato i mercati, mantenendoli prevalentemente orientati verso uno scenario di atterraggio morbido. Tuttavia, le dinamiche sono cambiate all’inizio di agosto, quando l’indebolimento delle buste paga statunitensi ha colto di sorpresa gli investitori globali. Questo evento ha sollevato il dubbio se si tratti dell’inizio di un cambiamento di traiettoria verso una recessione o semplicemente di un’anomalia nei dati.Lo spiega Andrew Lake, Head of Fixed In, Mirabaud Asset Management nel commento in cui sottolinea che “anche i mercatihanno mostrato un’anomalia, legata alla recessione, di durata più lunga. La curva dei rendimenti negli Stati Uniti, tipicamente considerata un indicatore anticipatore di recessione, è invertita da circa 18 mesi.