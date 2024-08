Caporalato irregolare un' impresa su 2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 9.50 In 10 giorni di verifiche in tutta Italia contro ilin agricoltura, i Carabinieri hanno scoperto irregolarità in 507 delle 958 aziende controllate, cioè il 52,9%.la pozione lavorativa di 1.268 persone controllate su un totale di 4.960 e tra loro erano 346 i lavoratori in nero. Sospesa l'attività per 145 aziende, il 15%, soprattutto per lavoro nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Denunciate 486 persone.