Calciomercato Fiorentina viola in chiusura per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Alla vigilia di Ferragosto in casasi potrebbe festeggiare anche un nuovo colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere l’affare. Club al lavoro tra loro per trovare gli ultimi accordi, mentre il giocatore sembrerebbe pronto ad iniziare una nuova avventura. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità suldella, oggi si può chiudere perLe parti sono già al lavoro da qualche settimana, ma il ritardo nello sviluppo delle operazioni è stato dovuto ad un elemento: la mancanza di un sostituto in casa Genoa, che nei giorni scorsi ha già perso Retegui. Così il grifone prima di lasciar partire la sua seconda stella, vorrebbe quantomeno tutelarsi con un rimpiazzo che avrebbe individuato in Fabio Silva o Matkovic.