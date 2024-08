Calcio giovanile verso il campionato Regionale Giovanissimi Elite | la Settignanese c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Latorna ai vertici del. La società rossonera di Coverciano è stata ripescata nelRegionali. A seguito della rinuncia del Lido di Camaiore (non prenderà parte neppure agli Allievi Regionali) il Comitato Toscana Figc-Lnd ha ripescato, in base a un’apposita graduatoria di merito, laneie il Folgor Marlia negli Allievi. "Laottiene con merito questo riconoscimento – afferma il presidente Maurizio Romei –. Avevamo concluso con la squadra deianno 2009, allenata da Fabio Zuccaro, il girone in testa a pari punti con la Floria, perdendo poi lo spareggio. Nelsarebbe giusto promuovere entrambe le squadre quando finiscono ilal primo posto con gli stessi punti ed ho inviato tale richiesta al presidentePaolo Mangini".