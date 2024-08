Bologna vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre che hanno cambiato guida tecnica ma che sperano di conquistare gli stessi obiettivi della scorsa stagione.vssi giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la storica qualificazione in Champions League, i felsinei ripartono da Vincenzo Italiano in panchina che raccoglie la pesante eredità lasciata da Thiago Motta. Non sarà facile ripetersi per l’ex tecnico della Fiorentina che ha perso anche alcuni protagonisti della splendida cavalcata europea. Nell’ultima amichevole di precampionato è arrivato il successo ai rigori contro il Maiorca.