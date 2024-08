Basket Serie B Interregionale Senigallia confermato pure Landoni

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nel roster di Petitto ora ci sono Giacomini, Pietro e Giovanni Sablich, Giampieri e lo stesso, 14 Agosto 2024 – Quinto annuncio in casa Goldengas con la seconda conferma dopo quella del capitano e playmaker Marco Giacomini. Al giocatore pesarese, ai fratelli Pietro e Giovanni Sablich, a Giampieri, si aggiunge la conferma di Andres, ala pivot di 205 centimetri, alla seconda stagione a. Il giocatore argentino, dopo una lunga carriera in patria, era arrivato in Italia per giocare a Civitanova dove a 18 punti di media ha subito vinto laC, passando in Bgiocata però lo scorso anno con la maglia di. In biancorosso, 13.8 punti e 6.3 rimbalzi.