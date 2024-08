Arezzo Damiani si opera È caccia alla punta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Andrea LorentiniBrutte notizie per Mattia. Il centrocampista classe 2003 che ha saltato l’esordio stagionale in Coppa a causa di un problema al ginocchio destro ha ricevuto ieri pomeriggio il referto degli esami strumentali a cui si è sottoposto.ha riportato "la rottura del menisco mediale del ginocchio destro". Nei prossimi giorni sarà eseguito l’intervento artroscopico chirurgico e programmata la successiva terapia riabilitativa. Di certo l’intervento comporterà lo stop di almeno un mese prima di rivederlo tra i convocati pronto a scendere in campo. Probabile che l’possa decidere di aspettare senza intervenire sul mercato in un reparto che conta Mawuli, Settembrini, Catanese, Renzi e Fiore.