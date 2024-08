Volley Sylla | Velasco speciale ci ha insegnato a fare cose semplici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Julio è, è sempre stato in grado di toccare le corde giuste, lo ringraziamo. Ci haa non pensare troppo a quel che verrà, ae raggiungere l’obiettivo senza sprecare troppe energie. Ha una personalità importante, la sua storia si conosce, io non lo avevo mai incontrato di persona ma non sono mai stata in soggezione di fronte a lui”. Così Myriama Repubblica, parlando del ct difemminile Juliodopo l’oro a Parigi 2024. “Quelle che erano ragazzine nel 2024 sono diventate donne – ha proseguito–. Mi auguro che questa squadra sia un esempio per tutte le giovani e per le future donne: tutte quante abbiamo il diritto dila qualunque, di decidere noi stesse cosa. Simbolo o meno, mi auguro che saremo di esempio o d’ispirazione per qualcuno”.