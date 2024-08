Verstappen avvisato annuncio a sorpresa e nuovo sfidante | ora si fa dura

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 agosto 2024) Il campione olandese vive un momento difficile e rischia presto di dover fare i conti con unpericoloso avversario. Il Mondiale di Formula Uno vive la consueta pausa estiva e tra dieci giorni circa si ritornerà in auge con il Gran Premio d’Olanda, evento che comincerà il prossimo 23 Agosto. Sarà l’occasione per prendersi una rivincita – dopo le ultime deludenti prestazioni – da parte del campione del mondo Maxe l’olandese punta al riscatto.caos(Lapresse) IlveggenteNegli ultimi Gran Premiha vissuto in posizioni a cui non era abituato, distante dalla vetta e con McLaren e Mercedes in costante forcing. Nello specifico Lando Norris e Oscar Piastri sono apparsi in crescita, il pilota olandese è apparso nervoso e da qui a fine stagione la priorità è mantenere il primato nel mondiale piloti.