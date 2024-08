Vaiolo delle scimmie emergenza in Africa | allarme tra i bambini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) Anche neonati di appena due settimane stanno contraendo il virus mortale Mpox () negli ospedali sovraffollati della Repubblica Democratica del Congo (RDC). Lo dichiara Save the Children sottolineando che quest'anno sono già stati identificati circa 15mila casi sospetti nel Paese, un numero maggiore di quelli riscontrati nell'intero 2023, mentre il virus si sta diffondendo in altri Paesini. Le autorità e gli operatori sanitari stanno correndo contro il tempo per contenere la diffusione della malattia mortale nella Repubblica Democratica del Congo, già coinvolta in una crisi umanitaria e con uno dei sistemi sanitari più fragili al mondo. Sia i contagi che i decessi sono più frequenti neiche negli adulti.