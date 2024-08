Unghie a tema mare | 5 idee per sentirsi sempre una sirena

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) Voglia d’estate, voglia di. La manicure estiva è caratterizzata da tonalità brillanti e accese, tra nail art perlate e iridescenti. Tonalità vivaci, che non perdono in eleganza e raffinatezza, anche se sperimentano sfumature e decorazioni più audaci – è il caso di quelle 3D. Ma se volessimo abbinare le nostreai colori cristallini del, a quali sfumature potremmo affidarci? Quali nail art realizzare? Scopriamolo insieme. Di seguito, 5da provare quest’estate.: blu, come il colore dell’oceano Per il, il blu resta un classico che non perde mai il suo fascino. Questa tonalità intensa e brillante ricorda le acque del mar Mediterraneo, rivelandosi perfetta per la manicure estiva.