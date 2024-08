Una premiazione che sa di festa Bancarel’Vino inebria Mulazzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)(Massa Carrara) Per i devoti di Bacco, i sommelier come gli appassionati, i vini da premio si degustano a, paese tra i monti che si affacciano su Massa Carrara. Ilnon è solo un contest di etichette eccellenti: è un mix di cultura e convivialità. Quest’anno il testimonial del premio è stato Giacomo Puccini, che ha sempre esaltato il vino nelle sue opere. "Se nel bicchiere sta il piacer", canta Musetta nella Bohème, per citare uno dei capolavori del compositore. Successo per la 41esima edizione della kermesse: 32 cantine hanno presentato 48 vini bianchi, 37 rossi e 6 bollicine. Una giuria composta tra sommelier, giornalisti ed enologi, guidati dal direttore del premio Marco Bellentani ha giudicato le varie categorie per assegnare i Premi2024.