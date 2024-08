Un po’ di Ravenna nella finale di volley A Parigi ex atleti e tecnici giallorossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)sportiva applaude la strepitosa medaglia d’oro delle ragazze azzurre della Nazionale dialle Olimpiadi di. È il coronamento di un percorso iniziato negli anni ottanta, quando Sergio Guerra e le ’Imperatrici’ diedero la prima dimensione internazionale alfemminile, vincendo lo storico bronzo europeo del 1990 e primeggiando in due Coppe dei Campioni, seppure con il sostegno di due atlete straniere. Poi venne il Mondiale del 2002 vinto con unte in panchina (Marco Bonitta) e una in campo (Simona Rinieri). Il coach (che fece esordire Paola Egonu nel 2015, a 17 anni) ha seguito lanel silenzio della famiglia, mentre l’ex campionessa ha preferito l’ambiente ’carico’ del suo stabilimento balneare a Punta Marina.