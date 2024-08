Tutto fermo in Rai Le opposizioni sono unite | prima le riforme poi il cda A rischio il voto di settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Si morde la coda il cavallo simbolo della Rai all’ingresso di viale Mazzini. Sulla nomina dei nuovi vertici aziendali è infatti stallo a tutti i livelli. Tanto che, dopo il rinvio adeciso dalla maggioranza ancora in cerca di un’intesa sulle cariche di vertice, già si annuncia lo slittamento della votazione fissata il 12a palazzo Madama per la nomina dei 2 consiglieri di amministrazione di spettanza del Senato (altri due li deve eleggere la Camera, uno l’assemblea dei dipendenti e due li nomina il governo). Al negoziato ancora in salita nella maggioranza si aggiunge infatti la prova di unità del campo largo: che chiede di anteporre alle nomine una riforma della governace aziendale, introdotta dal governo Renzi nel 2015, in ottemperanza della prossima entrata in vigore dell’European Media Freedom Act (Emfa) nell’agosto 2025.