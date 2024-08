Teramo morta 42enne colpita da fulmine

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 11.08 Pamela Di Lorenzo, ladalcaduto sabato 3 agosto sulla spiaggia di Alba Adriatica, nel Temano, èdopo 8 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di. Lascia il marito e un figlio ancora minore. I familiari hanno deciso di donare gli organi di Pamela. Era in spiaggia con un'amica quando ill'haprocurandole l'arresto cardiaco. Era stata poi rianimata con un defibrillatore e trasportata in elicottero in ospedale. Purtroppo le cure non hanno potuto salvarle la vita.