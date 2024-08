Serie A Costacurta | Vincerà di nuovo l’Inter Thiago Motta rischia più di Fonseca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Lo Scudetto lo, perché è la squadra più forte”. Ne è sicuro Alessandro, che in un’intervista a Tuttosport ha aggiunto: “Non credo che ripetano il percorso dello scorso anno, ma non è una regola che chi vince lo scudetto abbia problemi l’anno successivo.è da tre-quattro anni la squadra più forte, quindi non dovrebbe sorprendere che ha vinto l’ultimo scudetto, ma che ne abbia persi un paio negli ultimi anni”. Juventus e Milan, invece, si presentano ai nastri di partenza con le grandi novità in panchina: “Sule aspettative sono molto alte, deve fare un lavoro che richiede più tempo rispetto a quello di Paulo: il portoghese lo vedo simile a Pioli come metodologie e modo di porsi, mentreha cambiato tutto, per cuidi più“.