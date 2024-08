Sempre più famiglie allargate Nelle case vivono 30mila cani Ed è Gambassi il loro paradiso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono parte della famiglia e lacompagnia, seppur impegnativa, è un regalo prezioso. Avere un cane – ed è la scienza a dirlo – fa bene al cuore e all’umore, educa e aiuta a tenere in forma chi se ne prende cura. Ricevere e dare amore al proprio ’batuffolo di pelo’ rappresenta un vero rimedio contro la depressione, allevia lo stress e stimola la socializzazione. Un antidoto naturale per la solitudine. Ma quanto sono presenti, inostre? Secondo i dati diffusi dall’Anagrafe animali d’affezione e aggiornati al 19 febbraio 2023, in Italia ci sono quasi 14milioni didomestici dotati di microchip. La media è di un cane ogni quattro persone. Ed è una popolazione dinamica, quellana, anche sul nostro territorio.dell’Empolese Valdelsa scodinzolano 28.164 ospiti pelosi.