Roberto Benigni e don Sergio incontro pratese in riva all’Adriatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Prato, 13 agosto 2024 –al ristorante sul mare Adriatico fra donCristo, parroco di Poggio a Caiano, e. L'attoree donsi conoscono da tempo e il caso ha voluto per unfuori dalla Toscana, in Romagna. Dona fine settembre lascerà la parrocchia di Santa Maria del Rosario a Poggio a Caiano per tornare nella diocesi di Acerra, da dove proviene. L'attore si è raccomandato per la riservatezza con don, perché sta trascorrendo un periodo di relax, ma ha concesso volentieri una foto ricordo che il sacerdote ha postato sul suo profilo social e numerosi sono stati i like di apprezzamento dei fedeli e compaesani di Poggio.