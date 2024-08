Perugia fa i conti con gli aumenti La vacanza costa il 30% in più Quasi un lusso andare a cena fuori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Luglio conferma che il costo delle vacanze per i perugini è del 20 per cento più salato rispetto all’anno scorso, mentre per fare le ferie in Italia è addirittura aumentato del 30 per cento.no di più anche i libri scolastici rispetto all’anno scorso e a luglio - in occasione di Umbria Jazz -al ristorante è stato più esoso del 4 per cento, mentre alberghi e B&B hanno subìto una leggera diminuzione rispetto al 2023. E’ quanto emerge dal report statistico del Comune di: l’ufficio Istat dell’amministrazione, infatti, ogni mese effettua il rilevamento, dei prezzi in città e le variazioni rispetto al mese e all’anno precedente. Il tasso di inflazione generale nel capoluogo ha subìto una leggera ripresa, passando dal +0.8 per cento di giugno, al + 1,0% di luglio.