Pagelle Milan-Monza | Saelemaekers show Morata non colpisce Jovic sì!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 agosto 2024): Alexissi conferma in grande forma,invece no. Per fortuna davanti c’è LukaMAIGNAN 6 Nessuna colpa sulla rete dell’ultimo Maldini in circolazione (1? st Torriani 6: normale amministrazione) CALABRIA 5 Si perde malamente Daniel Maldini ma nessuno lo aiuta (1? st Jimenez 6: sfortunatisismo) (18? st Zeroli 6: ) THIAW 5 Ilè poca roba, lui anche (1? st Tomori 6: comanda la difesa) GABBIA 6 Una continua conferma (1? st Pavlovi? 6: la sua grinta la vedremo un’altra volta) TERRACCIANO 5 Non è Theo Hernandez. Ma almeno corre tantissimo. Non velocissimo. Piccola differenza che fa una grande differenza (1? st Theo Hernandez 6: è già una freccia) MUSAH 5 Non ci siamo ancora. Proprio per niente.