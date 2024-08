Nuovo Consiglio direttivo per FVG Orchestra

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 13 agosto 2024)per FVG. Petiziol resta presidente con la nuova vice Flavia Virili. Mansutti confermato direttore artistico per il prossimo triennio, Il Maestro Paroni diventa direttore principale La FVGrinnova le proprie cariche e conferma Paolo Petiziol come presidente e Claudio Mansutticome direttore artistico per il prossimo triennio. Per la prima volta, l’Istituzione Musicale e Sinfonica del FVG avrà un vicepresidente, nella persona di Flavia Virili, vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Gemona.