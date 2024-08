Napoli blitz a Londra per Manna

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 agosto 2024)perI due obiettivi e le strategie per regalarli a Conte. Ferragosto londinese per Giovanni. Il ds delè partito perin queste ore: unche potrebbe dare un’accelerata al mercato degli azzurri. Sul piatto ci sono due nuovi arrivi, entrambi pronti a lasciare l’Inghilterra per l’Italia.perSi tratta di Gilmour e Lukaku. Il primo rappresenta la richiesta principale di Conte per la sua mediana: il centrocampista del Brighton è seguito da tempo dagli azzurri e rappresenterebbe il tassello mancante in un reparto già rinforzato in queste ore da Marco Brescianini. Il suo arrivo dovrebbe essere completato nonostante il mancato nullaosta per la cessione di Cajuste al Brentford. Lo svedese non ha passato le visite mediche ed è tornato a, dove, potrebbe finire anche Gilmour.