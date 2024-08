Maiorca | il Maiorca si unisce all’interesse del Getafe per Adrián Liso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-13 16:06:23 Giorni caldissimi per il calcio iberico! En Son Moix continua a setacciare il mercato alla ricerca di un’estremità differenziale per la band. Pablo Ortels (Direttore del Calcio) lavora sull’ingaggio di un giocatore esterno che aumenta il livello di attacco e non c’è fretta di chiuderlo. L’idea iniziale del club era quella di ingaggiare due alima date le difficoltà del mercato, Si sta valutando l’opzione di un singolo acquisto e di scommettere su Cyle Larin sulla fascia. Il grande desiderio di tutti è Ez Abde, del Betis, ma è un sogno quasi impossibile e ogni giorno crescono i motivi per escluderlo, anche a causa della partenza di Ayoze per il Villarreal. Il club non esclude ancora la possibilità di inserire due giocatori esterni, ma solo se si presenta l’opportunità alla fine del mercato.