Madonna a Pompei party con giallo La popstar affitta l’anfiteatro Polemiche poi il parco smentisce

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono lontani i tempi in cui i Pink Floyd, all’apice del loro successo mondiale, si accostarono in punta di piedi agli Scavi archeologici di. La band inglese tenne un concerto dal vivo nelgrande, rigorosamente senza pubblico, per realizzarne un leggendario film-documentario. Da quel leggendario set e dalle note di ‘Echoes’, era il 1971, ne è passato di tempo. Oggi i siti archeologici sono diventati palcoscenici commerciali per concerti, sfilate di moda e ancheprivati. Uno di questi potrebbe andare in scena il 16 agosto quando Louise Veronica Ciccone – in arte– soffierà le candeline del suo 66esimo compleanno. Un evento che si annuncia memorabile, sia per i 500 vip che avranno la fortuna di parteciparvi sia per i polemisti che si sono già scatenati, in Italia e all’estero.