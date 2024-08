Lecco tuffi pericolosi nel lago di Como da strade cavalcavia e ponti | ' ' Sono assurdi' '

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

, 13 agosto 2024 –da bordo strada,. E' una delle mode dell'estate sudi, che si perpetua nonostante i continui appelli alla prudenza. Per molti è una sorta di rito di iniziazione, o una prova di coraggio o magari l'occasione di un selfie da postare sui social, le cui conseguenze potrebbero però essere drammatiche. La superficie dell'acqua diventa infatti dura come il cemento da grandi altezze. Inoltre ilè molto più freddo di quanto si pensi e lo sbalzo termico potrebbe innescare l'idrocuzione, le cui conseguenze posessere pure l'arresto cardiaco. E poi il fondale: è estremamente irregolare, oltre che variabile e a seconda del livello del Lario, con spuntoni e rocce che affiorano contro cui ci si può sfracellare. Senza dimenticare nemmeno la corrente, che in alcuni punti è molto forte.