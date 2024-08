John Cena | Nel 2025 combatterò in 36 date in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024)apparirà sullo stage nel, anno del suo ritiro, per circa 36: questo è quanto ha affermato il rapper americano al podcast “Collider“, sottolineando che desidera combattere ancora una volta di fronte ai milioni di fans della WWE nel. Nello specifico, quando l’intervistatore gli ha domandato del suo futuro, il campione di Boston ha così risposto: “Ti posso confermare che Peacemaker (serie TV americana attualmente in produzione, ndr), ci accompagnerà fino al termine del 2024 e posso dirlo con certezza in quanto ho dedicato il mioalla WWE. Mi ritirerò neled inizierò il tour a gennaio e lo concluderò a dicembre. Si tratterà all’incirca di 36inil, per ringraziare i fans della WWE. Ecco cosa farò nel?.