Incidente sulla SS73 a Monterchi | camion coinvolto due persone trasportate in ospedale

(Di martedì 13 agosto 2024) Unstradale si è verificato oggi pomeriggio alle ore 14:55 in località Le Ville, nel Comune diStrada Statale 73 (). L’haun, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 della ASL Toscana Sud Est, con l’ausilio della Misericordia di Sansepolcro e della Misericordia di Arezzo. Presente anche un infermiere del 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il traffico. Duesono rimaste ferite nell’: un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sansepolcro, mentre una donna di 43 anni è stata portata, sempre in codice giallo, al pronto soccorso di Arezzo. Le condizioni dei feriti sono serie, ma non sembrano essere in pericolo di vita.