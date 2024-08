Il piano sanitario in Campo 5 postazioni 17 ambulanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Cinquesanitarie, un centinaio di soccorritori, 6 medici, 8 infermieri e 17(comprese quelle della cerchia esterna), oltre a una ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza della città. Ecco l’organizzazione del 118 dell’Asl Toscana Sud Est per il Palio di agosto. La centrale operativa di Siena-Grosseto, sotto il coordinamento del direttore Giuseppe Panzardi, ha predisposto ildei soccorsi sanitari, con Pubbliche assistenze, Misericordie, Croce rossa italiana e associazione CB IL Palio. Squadre, mezzi,saranno organizzati per garantire la massima assistenza alle circa 18 mila persone che si troveranno all’interno di Piazza dele sui palchi. Ma anche il resto della città sarà presidiato da soccorritori e mezzi per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza.