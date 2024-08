Il caldo non molla la presa atteso un calo termico solo la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Un campo d'alta pressione persiste sul bacino Mediterraneo, mantenendo da ormai oltre un mese condizioni di tempo stabile e temperature al di sopra delle medie, anche di oltre 4-6 C. Una saccatura atlantica in isolamento a ovest della penisola porterà condizioni di maltempo entro Ferragosto specie sulla Sardegna e un aumento generalizzato dell'instabilità pomeridiana. La goccia fredda raggiungerà poi il resto d'Italia incentivando l'instabilità pomeridiana a partire dai rilievi. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, lal'alta pressione potrebbe cedere gradualmente con annessoe possibilità di maltempo. Ancora presto tuttavia per scendere nel dettaglio. PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.