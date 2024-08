I tempi cambiano anche quelli del riposo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Anticipatore è stato, ormai da alcuni anni, l’agriturismo, mentre il campeggio, l’uso di roulottes e camper, già da tempo viveva di vita autonoma. Così da diventare spesso e solo per certi versi una specie di vacanza en plein air. I primi che iniziarono a passare il loro tempo dicircondati da volatili – galline e simili – e altri animali cosiddetti da cortile, sull’esempio di molti europei, furono professionisti e altri lavoratori di ogni genere, definibili fin da allora forzati della vita in città. Certo non fu qualcosa di simile per importanza al ben più ampio movimento dei “figli dei fiori” (hyppies) che, con pulmini VW o simili, trasformati senza pretese in rudimentali camper, dalla California cominciarono a viaggiare prima attraverso gli USA e poi per il mondo intero in maniera più che spartana.