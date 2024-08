Guasto all’impianto risolto in due ore L’Asl corre ai ripari contro la canicola e mette in campo la squadra tecnica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilè statonell’arco di due ore. La nota della Asl chiude il caso sollevato dal figlio di una paziente ricoverata nel reparto di Geriatria che ha lamentato disagi per il mancato funzionamento del sistema di refrigeramento dell’aria. "Nella mattinata di oggi (ieri per chi legge) si è verificato unmeccanico al gruppo Uta, ovvero l’Unità di trattamento aria, del secondo settore dell’ospedale San Donato. La Direzione e l’Unità operativa complessa Manutenzioni dell’area provinciale Aretina sono intervenuti tempestivamente per cercare di riparare ileffettivamente nell’arco di due ore". Un intoppo dovuto anche alla situazione di caldo eccessivo che da giorni stando a dura prova gli aretini. E che nel caso specifico, ha creato problemi al sistema di trattamento dell’aria.